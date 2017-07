Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

5.500 motociclistas já entraram na 36.ª Concentração de Motos de Faro

Evento realiza-se até domingo.

Por Lusa | 19:37

Cerca de 5.500 motociclistas tinham entrado até às 17h30 no recinto de Vale das Almas, Faro, onde esta quarta-feira começa a 36.ª Concentração Internacional de Motos de Faro, disse à Lusa fonte da organização.



"É sensivelmente o mesmo número de entradas que se registou no ano passado por esta hora", adiantou Paula Brito, do Motoclube de Faro, sublinhando que durante a manhã registou-se um pico na afluência que provocou longas filas, mas depois estabilizou, mantendo-se uma afluência uniforme ao longo do dia".



Cerca de 25 mil motociclistas são esperados entre esta quarta-feira e domingo nesta concentração, considerada a maior do País e a segunda maior da Europa, a seguir a Jerez de la Frontera, em Espanha.



A concentração decorre no Vale das Almas, numa área de cerca de 400 mil metros quadrados - o equivalente a 40 campos de futebol -, próxima do aeroporto de Faro.



Concertos dos portugueses UHF, Rita Guerra, The Gift e Fast Eddie Nelson, do britânico Daniel Kemish, dos espanhóis Travellin Brother's e Vendetta e dos norte-americanos Ugly Kid Joe, serão as principais atrações da concentração de Motos de Faro.



Entre os eventos programados, contam-se, além dos concertos, 'shows surpresa' e o tradicional 'bike show', para estimular a criatividade associada ao motociclismo.



Em paralelo, na baixa da cidade vai estar patente uma exposição de motos aberta ao público e na sexta-feira e no sábado há música ao vivo no palco montado na doca, com o apoio da Câmara de Faro.



Na manhã de domingo ocorrerá o tradicional desfile nas ruas da cidade de Faro, em que milhares de motociclistas dizem "adeus e até para o ano" à população que se estende ao longo dos passeios.



As autoridades reforçaram a vigilância na cidade de Faro e na zona da concentração, para evitar excessos e controlar o trânsito nas imediações, segundo disseram à Lusa fontes da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).



De acordo com fonte da GNR de Faro, que não quantificou o número de militares destacados para o evento, o dispositivo "é semelhante ao empenhado no ano passado, de forma a garantir a segurança do evento e dos participantes".



Entre o efetivo empenhado estão forças de intervenção rápida, investigação criminal e Destacamento de Trânsito.



A PSP também reforçou o dispositivo na cidade de Faro para acompanhar os quatro dias da concentração, com Brigadas de Intervenção Rápida, Corpo de Intervenção, Seção de Trânsito, forças de investigação criminal.



O Comandante da Divisão de Faro da PSP, comissário Hugo Marado, disse à Lusa que "haverá também, a partir desta quarta-feira e até segunda-feira, um reforço de polícias espanhóis para acompanhar as patrulhas da polícia portuguesa na cidade".



"A atitude da PSP é de prevenção de acidentes e comportamentos de risco e é natural que nestas alturas de maior concentração de pessoas haja maior atenção e mais ações", frisou Hugo Marado.



Por seu turno, José Amaro, presidente do Motoclube de Faro, reconheceu que "as autoridades têm um papel importante e fazem parte de um evento que se pretende como de referência dos motard's", sublinhando que a própria organização "reprova os comportamentos de risco, como os designados cavalinhos".



José Amaro referiu ainda que de entre os 25 mil participantes esperados, há três nacionalidades que se destacam: espanhóis, portugueses e ingleses.



Para garantir o acesso à 36.ª Concentração Internacional de Motos vão circular dois autocarros de acesso gratuito entre o centro da capital algarvia e a zona da concentração.