Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

60 medicamentos inovadores aprovados

Mais nove aprovações de remédios por comparação com 2016.

Por Francisca Genésio e João Saramago | 08:53

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) aprovou no último ano 60 medicamentos inovadores. "A maioria das aprovações são na área da Oncologia, como medicamentos para o cancro do pulmão, melanoma, mieloma e cancro colorretal", divulgou o laboratório público que viabiliza a comercialização de remédios.



Sete novos medicamentos na área das doenças raras, como a Distrofia Muscular de Duchenne, Doença de Fabry ou Síndrome Miasténica de Lambert-Eaton, foram também aprovados no último ano, que por comparação com 2016 registou mais nove aprovações na área dos medicamentos inovadores.



Na segunda-feira, na cerimónia que assinalou os 25 anos do Infarmed, a presidente da instituição, Maria do Céu Machado, estimou que nos próximos cinco anos existirão 600 novas moléculas no mercado.



Maria do Céu Machado salientou ainda que este ano haverá reuniões com a indústria farmacêutica para que antes da sujeição de medicamentos a aprovação sejam verificadas as necessidades no Serviço Nacional de Saúde.



A cerimónia ficou marcada pela presença de trabalhadores vestidos de negro, por contestarem a mudança da sede para o Porto. O presidente da comissão de trabalhadores, Rui Spínola, criticou a ausência do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.