600 farmácias em risco de fecho

Faro, Santarém e Viseu registam igualmente mais de 20% de farmácias com ações de insolvência ou penhora. Évora é o único distrito do País com menos de 10% de farmácias com problemas económicos.



As dificuldades económicas do setor colocam em causa a cobertura farmacêutica nacional, a rede de saúde de proximidade à população e o acesso ao medicamento.



Portalegre surge como o distrito com maior percentagem (32%) de farmácias com ações de insolvência ou penhora, seguindo-se a Guarda (27%), Setúbal (26,9%), Beja (26,8%) e Lisboa (25,9%).Faro, Santarém e Viseu registam igualmente mais de 20% de farmácias com ações de insolvência ou penhora. Évora é o único distrito do País com menos de 10% de farmácias com problemas económicos.As dificuldades económicas do setor colocam em causa a cobertura farmacêutica nacional, a rede de saúde de proximidade à população e o acesso ao medicamento.

O que achou desta notícia?







70% Muito insatisfeito

70% 30%

30%



Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







70% Muito insatisfeito

70% 30%

30%



Muito satisfeito pub

Uma em cada cinco farmácias portuguesas está em situação de insolvência ou penhora, o que representa quase 600 estabelecimentos. Os problemas económicos levaram ao encerramento, nos últimos quatro anos, de 50 a 100 farmácias comunitárias, segundo avançou, ao Correio da Manhã, Nuno Flora, secretário- -geral da Associação Nacional das Farmácias (ANF)."Os problemas no setor das farmácias arrastam-se há vários anos, designadamente desde 2011, quando a crise económica se começou a sentir no País", explicou Nuno Flora.Segundo dados do Centro de Estudos e Avaliação em Saúde para a ANF, em quatro anos e meio registou-se um aumento de 247% no número de insolvências, o que significa que se passou de 61 farmácias com registo como insolvente em 2012 para 212 em abril de 2017, ou seja, um acréscimo de 151 farmácias. Nesta análise são consideradas insolventes as farmácias que apresentaram ou requereram insolvência e as que estão em processo especial de revitalização.O número de penhoras também aumentou nos últimos anos, passando de 180 em dezembro de 2012 para 379 em abril deste ano.