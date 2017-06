74 mil querem saber se repetem Português

Elementos do IGEC terão estado na Comunidade Educativa Salesianos de Lisboa para recolherem indícios da alegada fuga de informação. A voz feminina que revela o conteúdo do exame poderá ser uma aluna da instituição privada de formação católica.



O CM contactou a direção da escola, mas não obteve qualquer resposta.



Incorre em pena de prisão até 3 anos

A fuga de informação sobre o conteúdo do exame do 12º ano de Português implica a prática de violação de segredo. O autor incorre num crime cuja moldura penal é de três anos de prisão e expulsão da Administração Pública.



Exame de Matemática pontua opção errada

A Sociedade Portuguesa de Matemática "lamenta" que a proposta de correção do Instituto de Avaliação Educativa para o item 14 do exame do 9º ano atribua "75% da cotação a uma resposta integralmente errada".



Na avaliação global do exame, a sociedade considera que a "prova é bastante acessível". Posição partilhada pelos alunos da Escola Básica Manuel Ferreira Patrício, em Évora, e da escola José Gomes Ferreira, em Lisboa.



SAIBA MAIS

21

anos tem o atual sistema de realização de exames do 12º ano e que garante o acesso ao Ensino Superior. Em junho de 2012 ocorreu uma outra fuga de informação também a português.



Operação ‘Chapim’

A guarda dos milhares de enunciados cabe à GNR. A operação este ano designada de ‘Chapim’ termina a 4 de agosto.





O Ministério da Educação não adianta pormenores sobre a investigação, pois ainda está em curso, nem se vai ou não repetir o exame.Elementos do IGEC terão estado na Comunidade Educativa Salesianos de Lisboa para recolherem indícios da alegada fuga de informação. A voz feminina que revela o conteúdo do exame poderá ser uma aluna da instituição privada de formação católica.contactou a direção da escola, mas não obteve qualquer resposta.A fuga de informação sobre o conteúdo do exame do 12º ano de Português implica a prática de violação de segredo. O autor incorre num crime cuja moldura penal é de três anos de prisão e expulsão da Administração Pública.A Sociedade Portuguesa de Matemática "lamenta" que a proposta de correção do Instituto de Avaliação Educativa para o item 14 do exame do 9º ano atribua "75% da cotação a uma resposta integralmente errada".Na avaliação global do exame, a sociedade considera que a "prova é bastante acessível". Posição partilhada pelos alunos da Escola Básica Manuel Ferreira Patrício, em Évora, e da escola José Gomes Ferreira, em Lisboa.anos tem o atual sistema de realização de exames do 12º ano e que garante o acesso ao Ensino Superior. Em junho de 2012 ocorreu uma outra fuga de informação também a português.A guarda dos milhares de enunciados cabe à GNR. A operação este ano designada de ‘Chapim’ termina a 4 de agosto.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

A investigação que conduziu a Inspeção-Geral da Educação e Ciência ao colégio Salesianos de Lisboa, sobre a alegada fuga de informação no exame de Português do 12º ano, está a desesperar os 74 mil alunos que fizeram a prova. Querem saber se vão ser obrigados a repetir o exame.As suspeitas de ter existido fuga de informação sobre o conteúdo da prova surgem após a divulgação na internet de uma comunicação de uma rapariga a dar conta da matéria que foi mesmo a exame.A apenas duas semanas de serem divulgadas – dia 13 de julho – as notas da 1ª fase dos exames, fonte da Procuradoria Geral da República esclareceu ontem aoque prossegue a investigação no Departamento de Investigação e Ação Penal de Lisboa, após uma queixa do Instituto de Avaliação Educativa (organismo que gere a elaboração dos exames).