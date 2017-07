Faixas de risco estão sinalizadas mas banhistas ignoram.

Por Rui Pando Gomes | 12.07.17

pub

75 praias têm arribas perigosas

O Algarve tem 75 praias com arribas consideradas perigosas, entre Albufeira e Aljezur. Na maior parte dos casos as faixas de risco abrangem apenas pequenas partes do areal e o perigo só existe se os banhistas ignorarem a sinalização que existe nas praias.O levantamento foi feito pela Agência Portuguesa do Ambiente, depois da tragédia de agosto de 2009 na praia Maria Luísa, em Albufeira, onde morreram cinco turistas após a derrocada de uma arriba. Ricardo Arrabaça, comandante da Capitania do Porto de Portimão, alerta que o perigo só existe "se os banhistas se colocarem nas áreas de risco que têm uma largura igual a 1,5 vezes a altura da arriba". Fora dessas áreas os banhistas estão em segurança.As coimas, segundo o mesmo responsável da Autoridade Marítima, "só podem ser aplicadas se as zonas de perigo estiverem interditas ou se forem colocadas barreiras de risco".