78 por cento do País está em clima de seca

No mês passado, o total de precipitação foi cerca de 46% do normal. No que concerne à precipitação acumulada entre 1 de outubro e 31 de dezembro, os valores variam entre 147 milímetros em Mogadouro e 451 mm nas Penhas Douradas.



Dezembro foi um mês "muito seco", com pouca precipitação em Portugal continental, o que levou ao aumento da área em situação de seca fraca, em especial nas regiões Norte e Centro.Segundo o Boletim Climatológico divulgado pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), no final de dezembro cerca de 78% do território estava em seca fraca, 18,6% em situação normal e 2,3% em chuva fraca. O IPMA classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre chuva extrema e seca extrema.Quanto ao valor médio da temperatura média do ar, foi de 10,41 graus Celsius (0,44 acima do valor normal). O valor médio da temperatura máxima, 15,26 graus, foi superior ao valor normal, com uma anomalia de +1,38, e foi o segundo dezembro com o valor mais alto desde 1931.