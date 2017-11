Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

800 mil portugueses tomam calmantes todos os dias

Consumo de benzodiazepinas não deve exceder as 12 semanas no tratamento da ansiedade e as quatro na insónia.

Por Francisca Genésio | 01:30

Cerca de 800 mil portugueses tomavam calmantes todos os dias no ano passado. Um cenário que "torna Portugal no país europeu com maior consumo destes remédios", alerta Henrique Luz Rodrigues, coordenador nacional da Estratégia do Medicamento e Produtos de Saúde, entidade responsável pelo estudo.



"É um valor subestimado, calculado através de prescrições médicas porque sabemos que existem pessoas com acesso a calmantes sem receita", acrescenta. Em causa estão as benzodiazepinas e Z-hipnóticos, que são medicamentos utilizados para tratar a ansiedade e as insónias. O tratamento com estes remédios deve "ser o mais curto possível e de acordo com a indicação do médico. Na ansiedade, o medicamento deve ser tomado entre oito a 12 semanas e na insónia, duas a quatro".



Segundo dados revelados ao CM pela Estratégia Nacional do Medicamento e dos Produtos de Saúde, cerca de 1,9 milhões de utentes portugueses adquiriram pelo menos uma embalagem de calmantes em 2016. O estudo conclui ainda que há um consumo significativo destes remédios entre as crianças.



"Este tipo de substâncias causa dependência e a utilização constante e a longo prazo tem efeitos muito graves nas pessoas e deve ser, por isso, evitada", conclui o responsável.



Rotinas de sono ajudam a dormir

Os calmantes só devem ser usados se a insónia for grave e incapacitante. Evitar estimulantes antes de dormir como a cafeína, aparelhos eletrónicos e criar rotinas de sono são alternativas ao uso destes remédios.