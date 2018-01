Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

96 enfermeiros esperam por aval do ministério

Sindicato dos Enfermeiros exige autorização rápida para contratação de profissionais.

08:70

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) exigiu ao Ministério das Finanças que autorize o mais rapidamente possível a contratação de 96 enfermeiros para o Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA). Um concurso para contratar 42 profissionais, lançado pela administração do CHUA, só espera pela autorização da tutela.



A contratação dos restantes 54 enfermeiros, foi entretanto pedida pelo CHUA, também ao ministério, para substituir aqueles que vão transitar para unidades de saúde primárias.



Para além destas contratações, o SEP espera ainda que a administração do CHUA "venha a propor um plano de mais 308 enfermeiros". Ao todo, o SEP defende 1800 enfermeiros nos quadros do CHUA.



No seguimento da denúncia de falta de condições na Urgência do hospital de Faro, o SEP diz ser "inaceitável que não tenham sido autorizados enfermeiros para fazer face ao aumento da afluência de doentes ao abrigo da contingência da gripe, obrigando à mobilidade interna e colocando em causa o regular funcionamento dos restantes serviços".



Hugo Nunes, do CHUA, garante que "a capacidade de resposta no serviço de Urgência está dentro de parâmetros razoáveis".



Bastonária partilhou fotos de "vergonha"

A bastonária da Ordem dos Enfermeiros, Ana Rita Cavaco, partilhou nas redes sociais várias fotografias do serviço de Urgência do hospital de Faro.



"Luto todos os dias contra esta vergonha", escreveu, acrescentando que "a dignidade das pessoas está no lixo, no que diz respeito ao SNS".



Deputado do PS lamenta "instrumentalização"

"Não aceitamos que nenhum dirigente público ceda ao jogo partidário, aproveitando-se das notícias do dia sem conhecer o que está em curso na melhoria das respostas de saúde", considerou o deputado Luís Graça (PS) sobre as declarações do presidente da Região de Turismo.



PORMENORES

Denúncia de enfermeiros

Segundo a denúncia feita por enfermeiros, "a segurança de doentes" está em causa devido à falta de condições e profissionais no serviço de Urgência do hospital de Faro.



Turismo "preocupado"

Desidério Silva, presidente do Turismo do Algarve, disse estar "preocupado" com o estado dos serviços de saúde na região.