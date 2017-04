Elevada concentração de pessoas no Santuário de Fátima a 12 e 13 de maio, devido à presença do Papa, levará a um reforço de meios por parte da Proteção Civil

980 operacionais na visita do Sumo Pontífice a Fátima

Um dispositivo de 980 operacionais será colocado pela Autoridade Nacional de Proteção Civil no Santuário de Fátima, entre os dias 12 e 13 maio de maio, quando são assinalados os cem anos das aparições da Virgem aos Pastorinhos. Cerimónia que contará com a visita do Papa Francisco e também de vários chefes de Estado.O Comandante Nacional da Proteção Civil, Rui Esteves, explicou que, face a anos anteriores, "o dispositivo de operacionais em permanência no terreno passará dos habituais 391 para 668". Para agir perante uma eventual situação de exceção, cuja caracterização não foi detalhada, "haverá um reforço de mais 312 operacionais, totalizando 980 efetivos".O acompanhamento dos peregrinos, acrescentou, "será desde a saída ao regresso a casa para se sentirem acompanhados". No santuário "são esperadas mais de 800 mil pessoas". Na apresentação do plano, Marcelo Rebelo de Sousa, disse que a celebração "provavelmente distará pouco da canonização de dois dos Pastorinhos".