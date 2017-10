Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

A doença imaginária com um sofrimento real

Hipocondria é um problema psiquiátrico que envolve preocupação excessiva.

Por Cláudia Machado | 06:00

Há quem desvalorize, há quem defenda que se trata somente de ter "a mania das doenças", mas a hipocondria existe e o seu impacto é genuíno. "A pessoa não está a inventar, está em grande sofrimento. Para ela, é sempre real e é por isso que este problema é conhecido como a doença imaginária com um sofrimento real", explica ao CM Viriato Horta, médico especialista de Medicina Geral e Familiar.



A hipocondria "é uma doença do foro psiquiátrico que se caracteriza por uma preocupação excessiva em relação a sintomas ou sinais do corpo, e que depois são relacionados com doenças específicas", clarifica Viriato Horta. A possível doença é como uma sombra que lhe escurece o pensamento, e que em vez de diminuir com a realização de exames médicos, aumenta e não permite que o doente descanse.



Segundo a classificação internacional da doença, há duas formas de ser hipocondríaco: "através da preocupação com o sintoma - o doente tem, de facto, um sintoma, como por exemplo gases ou um aperto no peito - ou da preocupação com uma doença". Qualquer que seja a forma diagnosticada, "geram-se sempre mecanismos de ansiedade e de sofrimento que levam o doente a viver de uma maneira condicionada. A hipocondria pode condicionar a família, o trabalho, o descanso e até a forma de comer", realça o especialista.



Obsessão com sintomas leva a pesquisa na internet

"Os hipocondríacos procuram por todos os meios esclarecer as suas dúvidas e encontrar as doenças que pensam ter, através de múltiplas consultas médicas e de muitos exames complementares de diagnóstico, mas têm muita dificuldade em aceitar que não têm essas doenças", afirma o médico Viriato Horta. Pelo contrário, "em vez de ficarem descansados, como sucede com a maioria das pessoas, os hipocondríacos sentem-se incompreendidos pelos outros, vivem muito perturbados e angustiados". E essa angústia leva-os a estudar "exaustivamente na literatura ou na internet" a doença "e muitas vezes tomam por iniciativa própria medicamentos que julgam ser úteis" para as tratar.



A falta de compreensão dos outros é uma das grandes barreiras para estes doentes: "Tem uma faceta folclórica, com a qual se brinca levianamente, mas o principal sofrimento do hipocondríaco é interior, é silencioso e é de longa duração, levando a consequências graves para a vida do doente e dos que estão à sua volta", alerta o médico.



Afeta 1 a 7 por cento da população

"Existem muitas pessoas com traços hipocondríacos, isto é, que têm a ‘mania das doenças’ ou que vão muito ao médico, mas a verdadeira hipocondria é relativamente pouco frequente, variando entre 1 e 7 por cento da população, consoante os critérios de classificação usados", refere o médico Viriato Horta. A doença surge "de igual modo no género masculino e feminino".