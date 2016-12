“A minha mãe foi sempre o meu pilar”

Pedro e Sandra vivem há cerca de oito anos na Alemanha. Quando visitam Portugal fazem sempre a viagem de carro, porque "fica muito mais barato". Mas devido à neve, ao frio e ao facto de as filhas serem ainda pequenas, nunca se aventuram no inverno. Esta foi também a primeira vez que a Mariana e a Liliana andaram de avião. Quando a viagem, que foi acompanhada por uma equipa do CM e da CMTV, terminou no aeroporto de Lisboa, avaliaram a aterragem: "Que fixe!"

Foi com um abraço apertado que Maria Rosa Miranda, de 68 anos, recebeu o filho em casa, no Cartaxo. Pedro Miranda, de 41 anos, vive em Mainz, na Alemanha, e há quatro anos que não passava o Natal com a família. As festas este ano serão mais felizes, com o reencontro facilitado através da parceria CM/CMTV e TAP."Tenho muitas saudades da minha mãe, que sempre foi o meu pilar. Sei que ela chora depois de falar connosco ao telefone", contou ao CM Pedro, que trabalha como pedreiro e é o sustento da família.A quadra fica agora mais completa com a presença das duas netas, Liliana e Mariana, de cinco e seis anos, que vão finalmente poder construir memórias de Natal ao lado da avó. Um momento tornado realidade pela iniciativa da nora, Sandra Alves, de 43 anos, que participou no concurso do CM/CMTV e da TAP. "É como se fosse minha mãe. É com ela no Cartaxo que me sinto em casa", explica Sandra, que não poupa nos elogios à sogra: "Quer sempre o melhor para os outros. A minha sogra gosta que a gente vá lá a casa e se sinta bem".