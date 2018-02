Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Animais de estimação já podem entrar nos restaurantes

Lei foi aprovada esta sexta-feira.

14:06

Foi aprovada esta sexta-feira a lei que permite que os animais de estimação entrem nos espaços comerciais que estejam devidamente sinalizados.



A partir de maio, os animais podem frequentar os estabelecimentos mas com algumas regras. Os espaços terão uma lotação máxima para animais que deve ser respeitada, e os animais devem estar presos com trela curta e não podem circular livremente. A lei refere ainda que os animais não podem estar na zona de serviço ou em sítios onde haja alimentos.



Os donos dos estabelecimentos devem ainda optar por reservar uma zona do espaço para os donos que levam os animais ou então, permitir a livre circulação cumprindo as regras.