Partilha de 26 músicas tem como missão "contagiar" a população.

12:27

A PSP voltou a surpreender os seguidores do Facebook e lançou, esta sexta-feira, uma playlist policial.

A lista de 26 músicas – PSPlaylist – inclui hip-hop dos anos 90, Kizomba de 2016 e ainda samba da Bezerra da Silva. Todas as músicas são associadas à profissão. Até a canção infantil "O Polícia" do álbum "Sónia e as profissões" faz parte da lista.

O objectivo da iniciativa da PSP é "contagiar e começar o ano de forma positiva".