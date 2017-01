O grupo de médicos que se demitiu do cargo de adjuntos e das direcções clínicas do Centro Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro disseram esta quarta-feira em audição parlamentar que há "falta de camas e de médicos" e que os hospitais da região "estão em risco". As denúncias foram muitas numa audiência em que os clínicos sublinharam não se terem demitido por diferendos pessoais, mas sim por diferendos profissionais, nomeadamente com o conselho de administração do CHTMAD. Os médicos não concordam com o "projeto" desta administração e consideram que foram desrespeitados. "Foram nomeados clínicos sem experiência para as direcções clínicas, o que não está certo", afirmou Manuel Cunha, médico e porta-voz do grupo.



"A falta de profissionais dificulta os serviços de urgência. Em Lamego pode deixar de haver internista e estão a internar pessoas no hospital velho. Se houver uma epidemia, não há camas. O que já se pagou em ressonâncias magnéticas no exterior, dava para ter vários aparelhos nos hospitais da região. A ressonância magnética é um negócio ruinoso para o SNS", afirmou ainda.



Estes médicos estão preocupados com o caminho que o SNS está a levar. "A prestação de serviços destrói os serviços. Os tarefeiros não vão todos os dias e quando faltam têm de ser substituídos pelos médicos que lá estão e que no fundo são os que tapam buracos", afirmou, por sua vez, o médico Fernando Próspero. Acrescentou ainda que "50 por cento dos médicos em serviços estruturantes têm mais de 50 anos", que o "SNS está em rutura" porque "não há recursos".









Na sequência desta audição, a deputada do PCP Carla Cruz colocou um requerimento para ouvir em audição a administração do hospital, a ARS Norte e os sindicatos.



Estes médicos olham também com alguma "apreensão" para o crescimento de hospitais privados. "Em Vila Real há pedidos para a instalação de dois hospitais privados. Não deve ser o SNS a alimentar o privado" e "os hospitais públicos têm de perceber que têm de se centrar no doente", afirmou Manuel Cunha.

