"A Terra Treme" já esta sexta-feira. Saiba o que deve fazer

Autoridade Nacional de Proteção Civil promove exercício de nacional de sensibilização para o risco sísmico.

17:22

A Proteção Civil agendou para esta sexta-feira, dia 13, um exercício de sensibilização para o risco sísmico, enquadrado nas comemorações do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes, instituída pelas Nações Unidas.



Às 10h13 horas, todos os cidadãos são desafiados a fazer três gestos simples - baixar, proteger e aguardar - que podem garantir a segurança. Com a iniciativa "A Terra Treme", a Autoridade Nacional pretende ensinar a população a agir antes, durante e depois de um sismo.



Trata-se da 5º edição que é organizada pela Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), em conjunto com a Direção-Geral da Educação (DGE), a Liga dos Bombeiros Portugueses (LBP) e a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares (DGEstE).



No primeiro ano, em 2013 inscreveram-se 100 mil participantes e no ano passado registaram-se 370 mil pessoas.