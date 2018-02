Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abandona hospital e perde-se

Homem com limitações psicológicas encontrado por revisor da CP.

Por Sofia Garcia | 09:47

Um homem de 50 anos, com limitações físicas e psicológicas, passou a noite de segunda para terça–feira da semana passada ao relento, perdido, depois de ter tido alta do Hospital do Barreiro. De acordo com a irmã, Francisco Balsa não consegue orientar-se sozinho.



"Quem fala com ele vê que não articula um discurso e que está desorientado", diz Elisabete Balsa.



Francisco foi encontrado por um revisor da CP no Pinhal Novo, que alertou as autoridades. "Viram que o meu irmão não conseguia responder a nada. Tiraram-lhe o telemóvel e ligaram-me", conta Elisabete.



Ao CM, o hospital diz que o utente não está sinalizado como caso de fragilidade social e que, à altura da alta, saiu "sem informar que se ia ausentar do espaço da Urgência".