Abandonam cão por “problemas de pele”

Dona do animal e familiar que o atirou para canil identificados.

Por Paula Gonçalves | 09:09

A dona do cão e o familiar que foi filmado a atirá-lo por cima da vedação de um canil, em Soure, já foram identificados pela GNR. A proprietária do animal terá alegado ter "problemas de pele" para justificar a atitude.



As imagens captadas pelo sistema de videovigilância da Sourepatas - Associação de Defesa dos Animais de Soure - mostram um homem a atirar o cão por cima da vedação do canil. Mas a mulher, familiar, estaria no interior da viatura, num caso noticiado há 15 dias.



A dona, que reside no concelho de Soure, já foi ouvida no âmbito do inquérito instaurado pelo Ministério Público e terá sido ela a apresentar-se voluntariamente no posto da GNR de Soure. Terá dito que não poderia continuar com o cão devido a esses problemas de pele. Nesse processo já foram ouvidos também elementos da associação.



Pedro Simões, presidente da Sourepatas, espera que as pessoas sejam responsabilizadas pelo que fizeram e que sejam "condenadas numa pena exemplar, para que isto não se repita".



O animal está ao cuidado da Sourepatas a recuperar dos ferimentos que sofreu depois de ter sido mordido pelos outros animais que se encontravam no canil.



Segundo Pedro Simões, o cão "está quase tratado" e já tem mesmo pessoas interessadas na sua adoção.