Abate de 79 árvores ameaça água de termas

O presidente da câmara, Tinta Ferreira, garantiu que se for para retirar árvores terá de haver autorização de um organismo estatal.



O assunto já entrou na esfera política. João Diniz, do CDS, diz que está em risco uma "quantidade significativa" de árvores. Vítor Marques, presidente da União de Freguesias, desdramatiza: "Não há razão para qualquer alarme. Não há uma solução perfeita, mas estamos a estudar a melhor."O presidente da câmara, Tinta Ferreira, garantiu que se for para retirar árvores terá de haver autorização de um organismo estatal.

O que achou desta notícia?







42.9% Muito insatisfeito

42.9%

14.2%

14.2%

42.9% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







42.9% Muito insatisfeito

42.9%

14.2%

14.2%

42.9% Muito satisfeito Outras 7 pessoas também já deram o seu contributo pub

O previsto abate de 79 árvores para alargamento de uma rua junto à principal zona verde da cidade das Caldas da Rainha lançou a discussão sobre a necessidade da intervenção, estando a ser estudadas soluções alternativas.A rua Maria Ernestina Martins Pereira circunda a mata Rainha D. Leonor ao longo de 450 metros. Num dos lados, há um muro de contenção que ameaça ruir, colocando em risco pessoas e bens. A União de Freguesias de Nossa Senhora do Pópulo, Coto e São Gregório admite reconstruí-lo ou fazê-lo recuar. Com isso, aproveita para alargar a estrada – estreita para a passagem de carros de moradores e utentes de um campo de futebol sintético – e criar um passeio pedonal.Só que a medida implicará o corte de árvores. "É preciso ser prudente, porque é um perigo mexer na mata, por causa dos furos que estão no subsolo e que têm ligações aos aquíferos termais. Uma vez contaminados, seria irreversível, pois acabavam as termas", comentou Mercês Silva e Sousa, especialista botânica, para quem qualquer intervenção só deve ser feita depois de consultadas diversas entidades ligadas à conservação da natureza.