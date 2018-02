Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aberto processo à ETAR de Abrantes

Inspeção fez 246 ações de fiscalização, em 2017, e levantou 115 autos de notícia por crime.

Por Francisca Genésio | 01:30

Vai ser instaurado um processo de contraordenação à Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Abrantes. O anúncio foi feito ontem pelo inspetor-geral do Ambiente, Nuno Banza, durante a audição parlamentar convocada pela Comissão do Ambiente.



Em causa está o alegado crime de poluição decorrido a 24 de janeiro, junto ao açude de Abrantes, ao qual o Ministério Público já abriu um inquérito e que se encontra agora em segredo de Justiça. "Não há incumpridores de primeira ou de segunda", referiu Nuno Banza, salientando que haverá responsabilização depois de apuradas as causas do foco de poluição.



A Inspeção-Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território realizou, no ano passado, na bacia do Tejo, 246 ações de inspeção, tendo levantado 115 autos de notícia por crimes ambientais. Feitas as contas, dá uma média de 9 crimes por mês. Os números foram também avançados por Nuno Banza à Comissão do Ambiente.



Na audição esteve ainda presente o presidente da Agência Portuguesa da Ambiente (APA), Nuno Lacasta, ao qual foi pedida a demissão por parte do BE e do PAN, caso seja apurada responsabilidade na revisão da licença de 2016 à Celtejo.



O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, vai também ser ouvido pela Comissão do Ambiente, na quarta-feira.



Açude de Abrantes sem poluição à vista

A água do rio Tejo, junto ao açude de Abrantes, continua "límpida", sem qualquer vestígio de espuma. Foram vários os camiões-cisterna que procederam, durante vários dias, à remoção de cerca de 37 metros cúbicos de espuma carregada de poluição da superfície do rio. A Agência Portuguesa do Ambiente continua, no entanto, a monitorizar o estado do rio. Apesar de já estarmos em pleno inverno, o caudal do rio continua baixo.



Congresso sobre o Tejo começa hoje

Decorre a partir de hoje o terceiro congresso ‘Mais Tejo, Mais Futuro’, em Lisboa. O evento decorre até amanhã e conta com a presença do Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, para a discussão sobre o futuro do rio.



Saiba mais

15 000

hectares é a dimensão do estuário do Tejo, uma área protegida em reserva natural com milhares de aves aquáticas.



Aldeias avieiras

As aldeias avieiras são uma das particularidades do Tejo. Surgiram com a migração de pessoas de Vieira de Leiria (Marinha Grande), que passavam o verão na Vieira e o inverno no Tejo.