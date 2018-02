Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abertos concursos para recém-especialistas em Medicina Familiar

Ministro reconhece que falta ainda a abertura de concurso para os recém-especialistas hospitalares.

Por Lusa | 13:29

O ministro da Saúde anunciou esta sexta-feira que assinou, na quinta-feira, o despacho para abertura de concurso para os médicos recém-especialistas em Medicina Geral e Familiar, que acabaram há meses o internato.



Adalberto Campos Fernandes reconheceu que falta ainda a abertura de concurso para os recém-especialistas hospitalares, garantindo que está a trabalhar no assunto.



O ministro assumiu que houve um atraso que "gostaria de ter evitado" na abertura dos concursos para cerca de 700 médicos que acabaram há meses o internato do Serviço Nacional de Saúde.



Em relação aos médicos de Medicina Geral e Familiar, o concurso a abrir será para um grupo de mais de uma centena de clínicos para os Centros de Saúde.



Os sindicatos médicos e a Ordem dos Médicos têm criticado o atraso na abertura destes concursos, sendo que o ministro da Saúde tinha dito, há mais de um mês, no parlamento, que esses concursos seriam abertos "dentro de dias".



A Ordem dos Médicos chegou mesmo a classificar como uma "vergonha nacional" a não abertura dos concursos para cerca de 700 recém-especialistas hospitalares e de saúde pública que já concluíram o internato em abril e em outubro do ano passado.



Segundo o Sindicato Independente dos Médicos, pelo menos 200 dos cerca de 700 médicos recém-especialistas já saíram para o estrangeiro ou para hospitais privados e parcerias público-privadas, desistindo de esperar pela abertura de concursos.