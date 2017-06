Aborto só vai ser ensinado a partir do 7º ano

O que achou desta notícia?







O tema do aborto vai afinal ser ensinado nas escolas só a partir do 7º ano, depois de o Ministério da Educação ter recuado na intenção inicial de lecionar a matéria no 5º ano, quando a maioria dos alunos tem 10 anos de idade.O Referencial da Educação para a Saúde foi ontem publicado no site da Direção-Geral da Educação e prevê que os alunos saibam distinguir interrupção voluntária e involuntária da gravidez a partir do 7º ano.Recorde-se que a versão inicial provocou uma série de críticas de setores conservadores, em especial da igreja, tendo havido uma petição com mais de 9 mil subscritores. O referencial não é de aplicação obrigatória pelas escolas.