Abortos custam 12 milhões de euros em três anos

Entre 2014 e 2016, foram feitas cerca de 50 mil interrupções voluntárias da gravidez em Portugal.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

O Serviço Nacional de Saúde (SNS) pagou em três anos, de 2014 a 2016, mais de 12 milhões de euros pela realização de quase 50 mil Interrupções Voluntárias da Gravidez (IVG), segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS) e da Direção-Geral de Saúde (DGS).



De acordo com os dados reportados pelos hospitais à ACSS, até novembro e em estimativa realizada para o mês de dezembro, a despesa com as IVG em 2017 vai rondar os 3,9 milhões de euros. Se assim for, os encargos com o aborto para o Estado, mas para quatro anos, sobem para os 16 milhões de euros.



A IVG pode ser feita através do método medicamentoso ou cirúrgico. Fonte da ACSS explicou ao CM que, por uma interrupção com recurso a medicamentos, o SNS paga 283 euros e, por intervenção cirúrgica, 369 euros.



Além disso, e de acordo com os dados dos relatórios dos registos das IVG em 2014, 2015 e 2016, os hospitais públicos realizaram a maioria dos abortos, mais de 70 por cento. Verificou-se um aumento de 0,8% dos abortos realizados no público entre 2015 e 2016. Dos 15 959 abortos realizadas em 2016, 11 583 foram feitas nas unidades do SNS e 4376 em clínicas privadas. Recorde-se que sempre que um hospital do SNS não dispõe de recursos, a IVG pode ser feita no privado. No SNS, o método mais usado para a IVG é o medicamentoso, enquanto no privado o método cirúrgico é o mais utilizado.



38 com menos de 15 anos

O relatório da Direção-Geral da Saúde revela que em 2016 houve 38 menores com menos de 15 anos que se submeteram a um aborto por opção.



Região de Lisboa lidera

Mais de metade (55,09%) dos abortos realizados em 2016 foram feitos por mulheres residentes na região de Lisboa e Vale do Tejo, seguindo-se a região Norte (23,53%).



Entre os 20 e 24 anos

O grupo etário entre os 20 e os 24 anos foi o que mais interrupções de gravidez praticou, seguindo-se o situado entre os 25 e os 29 anos.



Não qualificadas

As trabalhadoras não qualificadas foram, pela primeira vez, a categoria que predominou entre as mulheres que abortaram.



Clínica faz desconto de 32 por cento

A Clínica dos Arcos, unidade privada que realiza quase um terço dos abortos em Portugal, baixou, no início de 2017, o valor dos atos cobrados ao Serviço Nacional de Saúde: está a cobrar menos 32% que em 2007, quando iniciou funções no País.



Menos 2156 bebés por comparação com 2016

A natalidade voltou a cair ao longo deste ano com o registo de menos 2156 nascimentos por comparação com 2016, segundo dados da Conservatória dos Registos Centrais. Os dados avançados pelo Ministério da Justiça e referentes até a última quinta-feira indicam um total de 80 225 nascimentos em 2017, quando em igual período do ano passado houve 82 381 partos.



Lisboa lidera com um total de 12626 nascimentos. No Porto nasceram 4468. O terceiro posto é ocupado por Cascais com 2349, Coimbra figura na quarta posição com 2128 e Vila Nova de Gaia fecha o grupo de cinco concelhos com mais nascimentos com 2037.



Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, devido à redução dos nascimentos e ao aumento da esperança de vida. Por comparação em 2010, nasceram no nosso país 101 973 bebés: sete anos mais tarde, há menos 21 748 nascimentos, numa quebra de 27%.