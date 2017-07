Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abraço de amigos ao fim de 40 anos

António Giroto e Artur Gomes conheceram-se no hospital.

Por Joana de Sales | 09:15

Um abraço firme era o que esperava António Giroto quando foi chamado ao programa ‘Separados pela Vida’ da CMTV. O abraço de um amigo de há 40 anos, Artur Gomes. Os dois conheceram-se após a guerra no Ultramar, no hospital, enquanto recuperavam das feridas.



Da recuperação nasceu uma amizade forte mas que a vida, sem justificações, acabou por afastar. "Andámos um ano e tal juntos, ali pela Graça. Depois ele desapareceu, eu também fui para outro lado e olha…", conta António. No programa, as emoções foram fortes quando os dois amigos deram o tão aguardado abraço.



A mulher de António estava na plateia e já se tinha emocionado por várias vezes, mas no fim, as lágrimas eram apenas de felicidade. As mulheres de António e Artur, ambas Maria, tinham chegado a conhecer-se antes de a amizade se perder. O último reencontro do ‘Separados pela Vida’ foi assim a dobrar. Quem não ficou a perder foi o apresentador, Duarte Siopa. "Agora somos três amigos. Já conheço a casa do Artur, faço questão de ir a casa do António e comer um arroz de pato", afirmou.



Já ficaram almoços combinados de uma amizade que não se volta a afastar. "Já convidei o António e a família para irem a Cano [no Alentejo] um fim de semana", revelou Artur, já fora do estúdio da CMTV.