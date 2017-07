Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Abraço entre avó e neta com 28 anos de atraso

Cecília perdeu contacto com a neta após divórcio do filho.

10:19

"A última memória que tenho dela foi quando a levei ao aeroporto. Dei-lhe um beijo e um abraço e nunca mais a vi". Cecília Rocha recordou emocionada o último encontro com a neta, Joana. Foi há 28 anos, quando a menina, então com apenas dois, viajou da Madeira para o continente com os pais. Mas o filho de Cecília divorciou-se e quebrou-se o contacto com a nora, Noélia, e a neta Joana.



"Sempre pedi a Deus que não me deixasse morrer sem vê-la", contou Cecília, em lágrimas, no programa ‘Separados pela vida’, da CMTV.



Minutos depois, o pedido era atendido. "É um sonho realizado. Foi um encontro com um imenso atraso, nunca hesitei quando soube que ela me queria ver", contou Joana, depois de um abraço apertado.



Cecília teve 20 filhos, quase trinta netos, e cinco bisnetos. Mas Joana, a primeira neta, foi especial.



"Foi o amor da minha vida, foi criada comigo até aos dois anos. Corria pela casa, a bater palmas e a pedir bolachas", recordou. Antes de abraçar Joana, Cecília reencontrou Noélia.



"Será sempre minha nora. Éramos amigas, andámos grávidas juntas." Noélia ainda foi à Madeira procurar a família do marido, antes de emigrar para Inglaterra. Regressou a Portugal há dois anos, com Joana, hoje casada e com um filho.



O reencontro "foi melhor do que ganhar o Euromilhões" garantiu Cecília, que durante o programa da CMTV conheceu o bisneto. Agora, Joana quer regressar à Madeira, onde já sabe que tem dois irmãos à espera. "Vou conhecer tios e primos", garantiu.