Absolvido em morte de gata enforcada

‘Camila’ foi enforcada e deixada pendurada num pau, em Coimbra.

Por Gonçalo Silva | 08:52

O homem, de 59 anos, que estava acusado de ter estrangulado e matado uma gata com um fio de nylon foi ontem absolvido pelo Tribunal de Coimbra. Na leitura da sentença, que durou cerca de um minuto, o juiz indicou que "não foram dados como provados determinados factos que constam da acusação".



Em junho de 2016, a gata, chamada ‘Camila’, foi encontrada estrangulada com um fio de nylon. Estava pendurada pelo pescoço num pau preso no muro do estacionamento de um prédio de Coimbra.



"Lamentamos muito a decisão. Se o indivíduo não o tivesse feito, teria visto quem foi, pois estava no local quando tudo aconteceu. Este senhor, obviamente, mentiu em tribunal", referiu à saída da sala de audiências Cristina Paula, da associação de defesa de animais Gatos Urbanos. "Este caso provocou terror na dona da gata. Não se fez justiça por este animal", disse.



Já a dona do animal, Ondina Ferreira, referiu que "havia indícios suficientemente fortes para o caso ter outro desfecho".



Durante o julgamento, o arguido disse estar inocente e considerou que "tinha que estar doido" para cometer o crime. ‘Camila’ era uma gata já com dez anos, descrita como dócil e frágil.



Os donos do animal e a associação Gatos Urbanos vão agora analisar a sentença para avançarem com um eventual recurso.