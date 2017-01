Aprovado documento para aperfeiçoar o Acordo Ortográfico 1990

A Academia de Ciências de Lisboa (ACL) aprovou esta quinta-feira o documento "Sugestões para o aperfeiçoamento do Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa" de 1990, disse à agência Lusa fonte académica.

O documento foi aprovado por 18 votos, com cinco votos contra, no plenário de sócios efetivos da ACL, estatutariamente o órgão máximo da instituição.

O documento, "que tem carácter meramente indicativo e facultativo", será divulgado na sexta-feira.



Segundo comunicado enviado à agência Lusa, o documento foi aprovado por maioria, esclarecendo: "O assunto começou a ser debatido pelas 18h00 e encerrou com a votação pelas 19h00. Dezoito académicos votaram a favor e cinco contra".



Segundo a ACL, "o estudo deve ser encarado com um ponto de partida para uma nova fase".





"A expectativa de aperfeiçoamento na aplicação do AO90, assim como o interesse da opinião pública à volta do assunto, são indícios claros da manifesta utilidade deste trabalho académico", adianta a academia.A ACL esclarece que "dá inteira liberdade aos académicos de seguirem, ou não, o AO90", e salienta que "foi notória a diversidade de opiniões e, por isso, a aprovação da proposta deve ser entendida como um voto de confiança no presidente para representar a Academia na sua próxima audição, na Assembleia da República".