Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acessos à Serra da Estrela cortados devido à queda de neve

Cinco troços de estradas de acesso ao maçico central estão com a circulação interrompida esta sexta-feira.

18:22

Cinco troços de estradas de acesso ao maciço central da Serra da Estrela estão cortadas devido à queda de neve, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da Guarda.



A fonte do CDOS indicou, pelas 17h50, que a circulação rodoviária está interrompida desde as 08h00 nos troços da Estrada Nacional (EN) 338 entre Piornos/Cruzamento da Torre e entre Cruzamento da Torre/Lagoa Comprida e na EN 338-1 entre Cruzamento da Torre/Torre.



"Pelas 15h00 foram fechados ao trânsito os troços 1 e 2 [correspondentes às ligações] Lagoa Comprida/Portela do Arão e Lagoa Comprida/Sabugueiro", disse.



Segundo o CDOS da Guarda, não há previsão para reabertura dos troços rodoviários que estão encerrados na Serra da Estrela.