Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Acordos na saúde movimentam mais de 593 milhões

França é o maior credor e ao mesmo tempo o maior devedor do Estado português.

Por Sónia Trigueirão | 09:01

As convenções internacionais entre Portugal e 31 países, no setor da Saúde, movimentam mais de 593 milhões de euros. Estes valores são referentes a estrangeiros que recebem cuidados de saúde em Portugal e a portugueses que são tratados em unidades hospitalares no estrangeiro.



Segundo dados da Administração Central do Sistema de Saúde (ACSS), Portugal é credor de mais de 307,7 milhões de euros e devedor de um valor que supera os 285,8 milhões de euros, no âmbito destes acordos.



O maior credor do nosso país é a França, que é também o maior devedor. Portugal deve quase 124 milhões de euros ao Estado francês, sendo que a dívida deste para com o Estado português é de quase 188 milhões de euros. Entre os maiores devedores a Portugal estão ainda a Alemanha, o Luxemburgo, o Reino Unido, os Países Baixos, a Suíça, a Espanha, a Itália, a Suécia e a Bélgica.



Fonte da ACSS explicou que estes valores são referentes a tratamentos médicos realizados em vários anos, sendo que alguns datam de 2005.



A mesma fonte refere que, "no âmbito da livre circulação de pessoas no espaço da União Europeia, os Estados-membros, através de Regulamentos Comunitários de Coordenação dos Sistemas de Segurança Social, prestam cuidados de saúde em situação de reciprocidade, permitindo aos cidadãos de outros Estados europeus, quando se deslocam para fora do seu país, a aplicação das mesmas condições de acesso aos sistemas de saúde que se aplicam aos cidadãos nacionais".



E acrescenta que "o direito à prestação de cuidados determinado pelos Regulamentos Comunitários aplica-se a situações de deslocações em estadas temporárias (férias, formação profissional ou destacamentos) ou para situação de residência para os cidadãos que são pensionistas de outro Estado-membro".



De acordo com a ACSS, os encargos gerados com estas situações são regularizados entre os Estados-membros, num processo regular e corrente de apresentação de despesas. O acerto de pagamento recíproco é feito ao longo do ano.