Açores sob aviso amarelo devido a agitação marítima

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de três, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu esta sexta-feira um aviso amarelo para o arquipélago dos Açores referente à agitação marítima esperada a partir de sábado.O aviso meteorológico do IPMA vigora entre as 18h00 (mais uma hora em Lisboa) de sábado e as 15h00 de domingo, prevendo-se, neste período, "ondas de sudoeste passando a oeste"."Uma depressão muito cavada, localizada a noroeste do arquipélago deverá provocar um agravamento do estado do mar", adianta o aviso do IPMA.