Açores sob aviso amarelo por causa da agitação marítima

Ilhas do grupo ocidental do arquipélago serão as mais afetadas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou este sábado sob aviso amarelo, até ao final da tarde, as ilhas do grupo ocidental do arquipélago dos Açores devido às previsões de agitação marítima.



Segundo o IPMA, o aviso amarelo para aquelas duas ilhas do grupo ocidental (Flores e Corvo) vai vigorar até às 17h00 horas locais (mais uma hora em Lisboa) por causa da agitação marítima, com ondas de oeste/noroeste.



A meteorologista Vanda Costa, da delegação do IPMA nos Açores, adiantou à agência Lusa que as previsões apontam para ondas que poderão atingir "os seis metros de altura significativa".



O "Aviso Amarelo", o terceiro de uma escala de três, significa uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.