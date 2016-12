Adoção de crianças diminui 11 por cento

Durante o ano passado, das crianças que passaram pelo período de pré-adoção (que dura até 6 meses), 311 estiveram integradas em famílias biparentais (candidaturas conjuntas) e 64 em famílias monoparentais (candidaturas singulares).



Joana Pires, da ILGA Portugal, acredita que, a haver dados contabilísticos relativos à adoção por homossexuais, será apenas dentro de "um ou dois anos". "Tenho conhecimento de casais que apresentaram a candidatura e não houve qualquer problema".Durante o ano passado, das crianças que passaram pelo período de pré-adoção (que dura até 6 meses), 311 estiveram integradas em famílias biparentais (candidaturas conjuntas) e 64 em famílias monoparentais (candidaturas singulares).

De 1 de janeiro a 6 de dezembro deste ano, foram adotadas em Portugal 311 crianças, menos 39 (11 por cento) do que na totalidade do ano de 2015 (350).Segundo dados do Instituto da Segurança Social (ISS), em dezembro de 2015 havia 1884 candidatos à adoção e 383 crianças "juridicamente disponíveis" para serem adotadas. Dos candidatos, 1422 pretendiam adotar crianças até aos 6 anos – escalão etário no qual estavam disponíveis 88 crianças.Desde 1 de março que a adoção por casais homossexuais é permitida, mas o ISS não sabe quantos já efetivamente adotaram. Segundo explica o instituto, o número de processos de candidatura por casais do mesmo sexo não é contabilizado pois "não constitui indicador relevante para a avaliação da capacidade de parentalidade adotiva dos candidatos".