Aeroporto de Lisboa com 44 novos inspetores do SEF durante Natal e Ano Novo

Por Lusa | 20.12.17

O aeroporto de Lisboa vai contar a partir desta quarta-feira com 44 novos inspetores do SEF, reforço que se prolonga até 5 de janeiro e significa um aumento de cerca de 30% dos efetivos naquele posto de fronteira.



"O SEF vai reforçar, neste período de Natal e Ano Novo, com 44 novos inspetores o aeroporto Humberto Delgado. Isto significa um crescimento de cerca de 30% relativamente àqueles que exercem já hoje aqui funções e insere-se no âmbito de um enorme reforço de meios", disse aos jornalistas o ministro da Administração Interna.



Estes 44 inspetores terminaram o estágio probatório e foram admitidos no SEF no âmbito de um concurso de mobilidade interna da função pública



Eduardo Cabrita manteve esta quarta-feira um encontro, no Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, com os 44 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras que iniciam funções naquele posto de fronteira no âmbito do reforço durante a época de Natal e de Ano Novo.



Este reforço acontece entre esta quarta-feira e 5 de janeiro, período considerado de "pico de movimento do aeroporto", mas o ministro avançou que a partir de janeiro este posto de fronteira vai contar com mais 30 inspetores com caráter permanente.



No âmbito do reforço de meios no SEF, Eduardo Cabrita sublinhou que, ao longo deste ano, entraram em funções dois grupos de 45 inspetores, o que não acontecia desde 2006, existindo ainda um terceiro concurso de mais 45 elementos que vão iniciar funções no início do próximo ano, além da abertura do concurso externo para a admissão de 100 novos inspetores, o que tal não ocorria desde 2004.



"Com este conjunto significativo de novos meios vamos iniciar uma nova fase de trabalho com a administração da ANA, tal como estabelecemos já contactos com a administração da TAP", afirmou.



O ministro adiantou que o objetivo é ter um conhecimento antecipado dos novos fluxos de passageiros e de voos que impliquem "uma intervenção do SEF com o prazo de alguns meses de modo que a resposta no aeroporto de Lisboa também possa ser preparada e antecipada adequadamente".



Sobre o tempo de espera para passar o controlo do SEF no aeroporto de Lisboa, o governante frisou que olhou "com muita atenção para os fluxos dos últimos dias" e constatou "com satisfação que o prazo médio de demora está nos 15 minutos", existindo momentos pontuais em que excede os 30 minutos.



"É relativamente a esses momentos pontuais que temos que ter uma atuação mais intensa, mas sobretudo temos que preparar atempadamente o próximo ano com um reforço de meios e com um trabalho muito próximo, quer com o Ministério do Planeamento e das Infraestruturas, quer com a administração da ANA", sustentou.