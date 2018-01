Afinal a adolescência dura até aos 24 anos

Especialistas explicam que a mudança deriva do novo paradigma social.

A fase da adolescência passa a decorrer dos 10 aos 24 anos de idade, em vez dos 14 aos 19 anos, segundo um estudo publicado na revista "Lancet Child & Adolescent Health". Para os especialistas, a mudança de paradigma social é a principal responsável por estes novos dados.

A nível social, os jovens de hoje em dia estudam até mais tarde, o que os leva a iniciar a vida profissional mais tarde e a adiar os planos de casamento e de parentalidade. Para além disto, também existem mudanças a nível biológico: se antes a puberdade começava aos 14 anos agora desceu para os 10. Para as raparigas, a idade base para a primeira menstruação é entre os 12 e os 13 anos. Segundo os especialistas, o cérebro continua a crescer e a desenvolver-se mesmo depois dos 20 anos. E, na maior parte dos casos, os dentes do siso só nascem aos 25 anos.

Susan Sawyer, escritora e diretora do Centro para Adolescentes no Hospital Pediátrico de Melbourne, na Austrália, revelou que "apesar de os privilégios legais começarem aos 18 anos, a adoção de papéis adultos na sociedade e de responsabilidades só começa mais tarde." Tendo isto em conta, também é importante repensar as políticas existentes para que possam abranger jovens até aos 25 anos. "O intervalo entre os 10 e os 24 anos fazem mais sentido a nível do desenvolvimento que os adolescentes apresentam nos dias de hoje", explicou.

No entanto, para Jan Macvarish, sociologista na Universidade de Kent, na Inglaterra, esta mudança pode tornar-se um risco. "As crianças e os jovens são mais moldados a nível da expectativa da sociedade do que através de fatores biológicos." Para o professor académico não existe qualquer tipo de infantilidade em prolongar os estudos académicos por mais anos.