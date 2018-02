Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Afonso nasceu na ambulância

Bombeiros de Pinhal Novo ajudaram no parto.

Por Cláudia Machado | 10:45

Uma equipa dos Bombeiros de Pinhal Novo (Palmela) ajudou ontem um bebé a nascer numa ambulância da corporação. Afonso "não quis esperar pela chegada à maternidade e obrigou a uma paragem forçada", pelas 7h40, antes do acesso para a A2, em direção ao Hospital de Setúbal.



Os bombeiros Rui Silva, Tiago Fernandes e Carla Coelho foram apoiados pela equipa médica da VMER do hospital no parto, "que correu normalmente".



Tanto a mãe, Susana Marques, como Afonso "estão bem de saúde" e foram depois transportados para o hospital, explicou o comandante Luís Neto.