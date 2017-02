Agressão a aluno alvo de inquérito

CM, fonte da PSP adiantou que não foi formalizada qualquer queixa nem existem relatos de agressões entre os intervenientes.



O diretor do Agrupamento de Escolas, Fernando Mota, disse ao CM que vai ouvir todos os intervenientes para "apurar responsabilidades". O professor mantém-se ao serviço, já que este episódio terá sido um "ato isolado". A Associação de Pais de Pombal já manifestou "preocupação e repúdio" pelos alegados atos de violência.



O Agrupamento de Escolas de Pombal abriu ontem um inquérito disciplinar para apurar as circunstâncias em que um aluno de dez anos terá sido agredido durante uma aula por um professor, que depois também se desentendeu com o pai do menino.O caso ocorreu segunda-feira, durante uma aula de substituição do 5º E da Escola Básica 2,3 Marquês de Pombal. Em vez da professora de português, os alunos estavam com o professor de educação tecnológica. Por não terem "nada para fazer", dois alunos foram para o quadro "fazer rabiscos", contou ontem aoPaula Marques, mãe da alegada vítima, adiantando: "o professor foi direto ao meu filho e disse-lhe que ia limpar aquilo com a cabeça, pegou-lhe na cabeça e esfregou-a no quadro".Já no lugar, o aluno urinou nas calças quando o professor voltou a exaltar-se, dando "murros na mesa". Uma funcionária ouviu o barulho e chamou a direção.