Paciente agride e tenta infetar enfermeiro com VIH

Homem com ferida na cabeça esfregou ligadura ensaguentada na cara do profissional.

Por Cláudia Machado | 01:30

O homem dirigiu-se ao Hospital de São Bernardo, em Setúbal, para receber assistência devido a uma ferida que tinha na cabeça. Foi atendido por uma enfermeira, que agrediu a soco quando esta o ajudava a sentar-se numa cadeira, e tentou ainda infetar com VIH o enfermeiro que veio em auxílio da colega. Foi condenado a dois anos e quatro meses de prisão efetiva, recorreu da decisão e viu agora o Tribunal da Relação de Évora decidir pela manutenção da pena.



"O arguido retirou com as mãos a ligadura que tinha colocada à volta da cabeça a tapar o ferimento e esfregou a ligadura ensanguentada na face do lado direito do enfermeiro, junto da orelha e pescoço deste, ao mesmo tempo que dizia ‘toma lá que eu tenho VIH’", está descrito no acórdão da Relação, do dia 10 deste mês. O homem é, de facto, portador do vírus e tinha conhecimento disso.



Os factos aconteceram a 24 de janeiro de 2015, sendo que a partir daí e num período de seis meses, o enfermeiro atacado foi acompanhado na unidade de infecciologia e tomou medicação antirretroviral. Os resultados das análises acabaram por permitir ao profissional de saúde respirar de alívio, pois esclareceram que não desenvolveu a infeção. Mesmo assim, viveu "com a necessária angústia de durante esse período desconhecer se teria sido infetado com o vírus VIH".



A defesa alegou que o cumprimento da pena de prisão levará o homem "ao confronto e permanência" num meio que o irá afetar negativamente. Por isso, pediam que esta passasse a pena suspensa, com a obrigação de o arguido comprovar estar internado numa clínica de reabilitação, devido à sua dependência de álcool e drogas.



Acontece que já em três ocasiões anteriores tinha beneficiado de pena suspensa, sempre em casos de violência.



Cúmulo jurídico retira quatro meses à pena de prisão

O arguido foi condenado pelo Tribunal Judicial da Comarca de Setúbal a oito meses de prisão pela prática de um crime de ofensa à integridade física qualificada e mais dois anos por um crime de propagação de doença, na forma tentada.



Em cúmulo jurídico, que se traduz na conversão das várias penas numa única, o homem beneficiou de uma redução de quatro meses na pena de prisão decretada.



Italiano passa vírus a 32 mulheres, três homens e um bebé

O italiano Valentino Talluto, de 33 anos, foi condenado a 24 anos de prisão na sexta- -feira por ter infetado com VIH 32 mulheres e, de forma indireta, os maridos de três delas e um bebé.



O homem encontrou-se com mais de 53 mulheres que conheceu na internet e com quem fez sexo desprotegido, sem revelar que era portador do vírus. Quando lhe pediam para fazer sexo protegido, Valentino dizia que era alérgico a preservativos e que era saudável.



SAIBA MAIS

841

novos casos do vírus da imunodeficiência humana (VIH) foram diagnosticados em Portugal no ano passado. Mais de metade (57%) registaram-se entre heterossexuais.



Vírus da Imunodeficiência

O VIH/Sida é uma doença atualmente incurável, que se traduz na diminuição das defesas do sistema imunitário. Os infetados podem desenvolver doenças graves devido à falta de defesas do organismo.



Transmissão da doença

O vírus da imunodeficiência humana transmite-se através de relações sexuais não protegidas, troca de seringas e agulhas usadas, e de mãe para filho no período da gravidez, no momento do nascimento e durante o aleitamento.