Água de Pataias contaminada com cinzas dos fogos arrastadas pela chuva

Populações foram alertadas para não beberem água da rede pública.

Os Serviços Municipalizados de Alcobaça solicitaram esta quarta-feira às populações afetadas pelos incêndios para não beberem água da rede pública devido às cinzas arrastadas pelas chuvas dos dois últimos dias.



"Solicita-se a colaboração das pessoas no sentido de não beberem água da torneira sem ser fervida, podendo ser utilizada para banhos e cozeduras", referem os Serviços Municipalizados de Alcobaça num aviso emitido hoje à população.



Em causa está a qualidade da água em Pataias, Martingança, Burinhosa, Paredes da Vitória, Légua, Falca, Água de Madeiros, Pedro do Ouro e Vale, devido ao arrastamento "de cinzas" resultantes dos dois incêndios que no domingo deflagraram na freguesia de Pataias para a rede pública de abastecimento.



O arrastamento ocorreu na sequência da chuva que caiu no concelho na segunda-feira e na terça-feira, esclarece o aviso.



No intuito de garantir a qualidade da água, os serviços informam já ter "a análise e respetiva desinfeção" e estarem a desenvolver esforços "no sentido de repor a normalidade no abastecimento de água".



Os fogos que no domingo deflagraram na freguesia de Pataias consumiram pelo menos 2.700 hectares de floresta e destruíram uma dezena de casas de segunda habitação entre a Praia da Légua, Vale Furado e Paredes da Vitória.



As centenas de incêndios que deflagraram no domingo, o pior dia de fogos do ano segundo as autoridades, provocaram pelo menos 41 mortos e cerca de 70 feridos (mais de uma dezena dos quais graves), além de terem obrigado a evacuar localidades, a realojar as populações e a cortar o trânsito em dezenas de estradas.



O Governo decretou três dias de luto nacional, entre terça-feira e quinta-feira.



Esta é a segunda situação mais grave de incêndios com mortos este ano, depois de Pedrógão Grande, em junho, em que um fogo alastrou a outros municípios e provocou 64 mortos e mais de 250 feridos.