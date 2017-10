Ainda é possível receber a lista telefónica em casa

Listas impressas podem ser pedidas gratuitamente até 29 de novembro.

As listas telefónicas impressas para 2018 podem ser pedidas até ao dia 29 de novembro junto da Meo/PT, que é o prestador universal responsável, informou esta quinta-feira a Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom).O pedido, adianta o regulador das comunicações eletrónicas, pode ser feito através do número 808 204 204 ou pela Internet em www.118net.pt "As listas telefónicas apenas serão entregues às pessoas que as solicitem previamente e de forma expressa, que as receberão de forma gratuita no caso de se tratar da lista da sua área de residência", refere a Anacom."Quem precisar de mais listas, de outras regiões, também terá que as solicitar, podendo suportar despesas com portes e expedição se as quiser receber na morada indicada por si", prossegue, acrescentando que caso os interessados pretendam levantá-las nas duas lojas da Meo (grupo Altice) disponíveis para o efeito - uma em Lisboa e outra no Porto - deverá indicar essa intenção previamente e indicar quem o poderá fazer, não tendo qualquer custo.Em 2015, a Meo/PT ganhou o concurso público lançado pelo Governo para atribuição do serviço universal de disponibilização de uma liste telefónica completa e de um serviço completo de informação de listas por um período de três anos."Assim, terá de disponibilizar anualmente listas impressas que abrangem todos os assinantes de serviços telefónicos (fixos e móveis), incluindo clientes de outros operadores sem ser da Meo, desde que tenham autorizado a inclusão dos seus dados", refere a Anacom."A Meo deve também disponibilizar a lista telefónica em formato eletrónico - em www.118net.pt - e disponibilizar os dados da lista através de um serviço de informações (número 118), cuja utilização tem um custo associado", conclui.