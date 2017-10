Avanços reconhecidos por Bruxelas decorrem da estratégia do Governo

Gabinete de Mário Centeno destaca a dinâmica de crescimento económico, a criação de emprego, a redução do desemprego.

Por Lusa | 18:34

O Ministério das Finanças considerou esta sexta-feira que os avanços reconhecidos pela Comissão Europeia "decorrem da estratégia de equilíbrio seguida pelo Governo" desde o início da legislatura.



No relatório sobre a 6.ª missão pós-programa, a Comissão Europeia afirmou que Portugal fez "progressos importantes" no último ano, mas que "o desafio é manter o ritmo", defendendo por isso "reformas ambiciosas" e uma "consolidação orçamental sustentada" para os próximos anos.



"Os avanços reconhecidos pela Comissão decorrem da estratégia de equilíbrio seguida pelo Governo, desde o início da legislatura, que alia o rigor na gestão das contas públicas com a recuperação da economia", considerou o ministério liderado por Mário Centeno, numa nota enviada às redações.



Para o Ministério das Finanças, "esta estratégia é possível também graças à atuação decisiva na resposta aos constrangimentos estruturais do país - vários deles apontados pela Comissão. Visa-se, assim, alcançar uma correção dos desequilíbrios económicos e sociais e gerar um crescimento sustentável e inclusivo".



O gabinete de Mário Centeno destaca a dinâmica de crescimento económico, a criação de emprego, a redução do desemprego e os bons progressos na execução orçamental, sublinhados pela Comissão.