Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Ajudem-me a encontrar o Kiko”, pede ministra

Ana Paula Vitorino faz apelo nas redes sociais.

Por João Saramago | 05.10.17

A ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, lançou um apelo nas redes sociais na tentativa de encontrar o seu cão, Kiko, desaparecido desde o dia 30 de setembro em Casal da Charneca, Almoster, no concelho de Santarém.



"Ajudem-me a encontrar o Kiko", apela a ministra do Mar numa página da internet onde são reveladas as principais características do cão que conta um ano de vida, não tem raça definida, usa coleira e tem o pelo às manchas brancas e amarelas.



É possível encontrar um apelo semelhante em Almoster em diversas folhas afixadas em pontos de grande visibilidade, como painéis informativos ou caixas de multibanco. "Quem encontrar o Kiko deve ligar para o 937 122 472", referiu ao CM, Ana Paula Coelho, amiga da família, que indicou o seu número de telemóvel.



O cão desapareceu numa área de campo e, apesar de todos os esforços, "até agora ninguém sabe do Kiko", acrescentou Ana Paula Coelho. Também a deputada Idália Serrão, igualmente residente em Almoster disse ao CM que estão "todos empenhados em encontrá-lo".



A presidente da Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, Maria do Céu Sampaio, referiu que em Portugal "não há uma estimativa credível sobre o número de cães que todos os anos desaparecem".



Para os proprietários de animais desaparecidos há, contudo, a possibilidade de efetuar o registo da perda na página da internet ‘encontra-me.org’. Um registo online onde figuram 2072 cães e gatos.