Álcool ativa as células cerebrais que estimulam a fome

Os investigadores observaram que os neurónios AGRP que estimulam a fome, e que fazem parte do circuito de alimentação no cérebro dos ratinhos, também eram ativados pelo álcool.



Quando era eliminada a atividade destes neurónios, acabava a ingestão de alimentos em excesso.



Cientistas no Reino Unido descobriram, numa experiência com ratinhos, que o álcool ativa os neurónios (células cerebrais) que, normalmente, estimulam a fome, publica hoje a revista Nature Communications.A equipa, que agrega investigadores do Francis Crick Institute, da University College e do King's College, todas instituições em Londres, demonstraram que os componentes fundamentais dos circuitos do cérebro, localizados no hipotálamo, também são ativados pelo álcool.Além disso, descobriram que a atividade dos neurónios AGRP do hipotálamo é essencial na ingestão de alimentos induzida pelo etanol, um dos componentes do álcool, perante a ausência de fatores sociais que podem levar ao ato de comer em excesso.