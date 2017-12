Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Aldeia de Sistelo classificada como Monumento Nacional

Parlamento aprova medidas para proteger e valorizar calçada portuguesa.

Por Lusa | 21.12.17

A Assembleia da República foi hoje unânime na aprovação de cinco projetos de resolução pela valorização da arte da calçada portuguesa e congratulou-se com a classificação da aldeia de Sistelo como monumento nacional.



Os textos de PEV, PAN, PCP, BE e PSD, a recomendar ao Governo a proteção dos típicos pisos urbanos nacionais e dos profissionais que os produzem, incluindo o apoio à candidatura a Património Cultural Imaterial da Humanidade, tiveram acolhimento de todas as bancadas.



O voto de congratulação apresentado pelo PSD sobre a paisagem do "o pequeno Tibete", junto à referida aldeia de Arcos de Valdevez, que já fora vencedora do concurso televisivo "Sete Maravilhas de Portugal", foi também aprovado por todos os partidos, após a aprovação em Conselho de Ministros como "Monumento Nacional e Paisagem Cultural".



Igualmente unânime foi a votação a favor de projetos de lei de PS e de PSD para a alteração dos limites territoriais das freguesias de Aves e Lordelo, nos concelhos de Santo Tirso e de Guimarães.



Um projeto de resolução do PSD, pela recuperação e valorização da histórica Fortaleza de Peniche, que serviu de prisão durante o regime do Estado Novo, só viu aprovado o seu primeiro ponto, apesar do voto contra do PS, só contando com o apoio do CDS-PP no segundo, chumbado por todas as outras bancadas partidárias.