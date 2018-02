Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Pena suspensa para dentista acusado de violar menina de 15 anos

Caso ocorreu na Maia, em 2015.

11:12

Um dentista acusado de ter violado uma menina de 15 anos, em 2015, foi condenado a uma pena suspensa de quatro anos e meio de prisão. O caso ocorreu na Maia, distrito do Porto.



Médico dentista da menor, o clínico aproveitou-se da relação de proximidade que mantinham para atacar. Conhecedor de que a menina sofria de anorexia nervosa, o dentista, de 43 anos, sugeriu aos pais da vítima a realização de sessões de medicina alternativa reiki. Foi durante essas consultas, no interior da clínica, que o médico abusou da menor, na altura com 15 anos.



Beijou-a na boca, acariciou-lhe os seios, obrigou-a a tocar-lhe no pénis e a masturbá-lo. Está acusado de crimes de abuso sexual de menor dependente. Os crimes ocorreram em janeiro e fevereiro de 2015, sendo que o caso vai começar a ser julgado ainda durante este mês no Tribunal de Matosinhos.



Refere o processo que as terapias ocorriam com a porta do consultório fechada à chave. No interior, o dentista pedia à menor para tirar a camisola e ficar só em sutiã, deitada numa marquesa.



Depois de massajar o corpo da menina, partia para as investidas sexuais e dizia que esta "tinha de deixar as suas energias libertarem-se".



No final, o dentista dizia que tudo o que acontecia na sala não deveria ser contado a ninguém.