Alerta nos Açores com crise sísmica

Registados mais de uma centena de sismos nesta segunda-feira.

Por João Saramago | 09:46

A ilha de São Miguel (Açores) regista uma crise sísmica que provocou esta segunda-feira centenas de tremores de terra, dos quais pelo menos 20 terão sido sentidos, entre as 3h00 e as 16h00 (horas locais). O primeiro abalo telúrico teve lugar às 3h06 (4h06 em Portugal continental) e registou uma magnitude de 2,7 na escala de Richter. O de maior intensidade verificou-se às 7h17 (hora local), com uma magnitude de 3,6.



A vaga de sismos provocou o medo nas populações, em particular nas Furnas, localidade assente sobre a falha de Congro, onde ocorre a crise sísmica. "A minha filha sentiu pelo menos sete sismos. O povo das Furnas já está habituado, vivemos mesmo no meio das caldeiras", referiu Manuela Vieira.



Para Fernanda Martins, o início da manhã foi de sobressalto. "Houve um abanão pelas sete e pouco e foi muito sério. Tive medo e fui para a rua, como muitos dos meus vizinhos", referiu. Também Carlos Costa teve a mesma reação: "Isto mexeu e bem. As pessoas saíram preocupadas e com medo."



O Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores divulgou que a atividade sísmica se mantém "acima dos valores de referência". O secretário regional da Saúde, Rui Luís, disse ser essencial que as pessoas "mantenham a calma e as regras de segurança neste tipo de situações". Não houve danos pessoais nem materiais.



"A falha de Congro resulta de uma estrutura tectónica que é acompanhada por uma estrutura vulcânica que atravessa ao meio de São Miguel", explicou o presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miguel Miranda. O geofísico recordou que, em 1522, a ilha foi abalada por um terramoto muito destrutivo, com origem no mesmo local.



"São expectáveis mais sismos"

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miguel Miranda, entende que, perante a crise sísmica, é necessário "colocar a população num nível de alerta significativo".



Interrogado sobre a possibilidade de ocorrer um tsunami, Miguel Miranda recordou o terramoto de 1522, muito destrutivo, e "onde houve inundações". "As autoridades de Proteção Civil emitiram algumas indicações nesse sentido", disse, acrescentando que "são expectáveis mais sismos nos próximos dias".