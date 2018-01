Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Alexandre já conhece o médico que lhe vai reconstruir a orelha

Criança que ficou sem orelha após ataque de cão foi à primeira consulta no Porto. Reconstrução deverá acontecer daqui por três anos.

Por Francisco Gomes | 01:30

"Obrigado, doutor." Foi com estas palavras que Alexandre se despediu de Abel Mesquita, cirurgião do Porto que se disponibilizou para reconstruir a orelha do menino de 5 anos e meio, arrancada por um cão em 2014, nas Caldas da Rainha.



A história de Alexandre, noticiada no CM e na CMTV, sensibilizou o diretor do serviço de Cirurgia Plástica do Centro Hospitalar do Porto (CHP). Na quinta-feira, realizou-se a primeira consulta do menino no Centro Materno-Infantil do Norte. Abel Mesquita explicou os passos a dar para que Alexandre volte a ter orelha esquerda. "É possível pegar na cartilagem da costela e reconstruir a orelha", num processo que tem de aguardar até que a orelha do lado direito não cresça mais, "o que por norma acontece aos 8 ou 9 anos", explicou o cirurgião plástico, perante o olhar atento de Alexandre e da mãe, Liliana Cepoi. Isto porque, acrescentou o médico, é necessário que o molde a replicar seja do mesmo tamanho da orelha existente. Mas, até lá, há todo um trabalho preparatório a fazer, passando pelas consultas de avaliação do desenvolvimento da criança, essenciais para o sucesso da intervenção. Após a consulta, Liliana, imigrante moldava a residir em Portugal há 18 anos, estava radiante: "Estou feliz e com a alma cheia com estas boas novidades. Foi encontrada uma esperança para o meu filho", contou ao CM.



"Temos de colher cartilagem da costela"

CM – Como se reconstrói uma orelha?

Abel Mesquita – Temos de ter uma orelha do outro lado o mais definitiva possível para fazer o molde, o que acontece aos 8, 9 anos. Temos de colher cartilagem da costela, para criar uma matriz colocada na zona auricular. Depois, com um dreno aspirativo, que faz vácuo, levar a que a pele adira ao contorno da cartilagem.

– É um processo demorado?

– Entre meio ano e um ano depois, temos de separar a orelha da cabeça, com uma incisão, levantar o pavilhão auricular que reconstruímos e colocar um enxerto de pele. O processo reconstrutivo fica completo.



Exames revelam que capacidade auditiva não foi afetada

Apesar do violento ataque de que foi alvo por parte do cão, a audição de Alexandre não terá sido afetada, de acordo com os exames realizados até agora, que não revelaram deficiências no canal auditivo. Após a reconstrução da orelha, a criança deverá progressivamente adaptar-se à sua nova imagem.



Família nunca desistiu de encontrar solução

A família de Alexandre nunca desistiu de encontrar solução para o caso. Há três anos que procuravam hospitais e clínicas que pudessem fazer a reconstrução da orelha, mas sem sucesso. Agora surgiu a possibilidade de resolver o problema, com o apoio da equipa do Centro Materno-Infantil do Norte.



Disfarça a falta de órgão com o cabelo comprido

Alexandre, ou Sasha, como lhe chama a mãe, é um menino como tantos outros. Adora brincadeiras, faz birras, beicinho e tudo o mais a que uma criança tem direito. Aos cinco anos e meio, aparentemente nada diria que não tem a orelha esquerda, arrancada por um cão quando estava aos cuidados de uma ama. Três anos depois, tem disfarçado a falta da orelha com o cabelo crescido, que tapa a zona mordida. É difícil mexer-lhe na cabeça, mesmo só para o pentear.



Os pais do menino procuraram um cirurgião que fizesse a reconstrução da orelha esquerda da criança, sem sucesso, até à reportagem do CM/CMTV ter sensibilizado o médico Abel Mesquita. "Tratamos destes casos há vários anos. A equipa do Centro Materno-Infantil do Norte tem uma experiência acumulada e entendemos que se há um pedido de ajuda é um dever nosso disponibilizarmo-nos", justificou.

O cirurgião plástico realiza por ano, em média, dez reconstruções totais de orelhas em crianças.