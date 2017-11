Algarve com temperaturas abaixo de zero

Na estação de Aljezur foi registada pelas 7h00 uma temperatura de 0,6 graus negativos.

Por João Saramago | 16:02

Uma massa de ar frio atingiu na última madrugada a costa Oeste a Sul do cabo da Roca (Sintra) levando a que algumas estações da costa tenham registado temperaturas próximas dos zero graus.

O caso mais expressivo ocorreu na Costa Oeste do Algarve. Na estação de Aljezur foi registada pelas 7h00 uma temperatura de 0,6 graus negativos. Na Zambujeira do Mar, no concelho de Odemira, o registo foi de 2,9 graus e na estação da Praia da Rainha, no concelho de Almada três graus. Mais a Norte nas Dunas de Mira o valor mínimo foi de 2,3 graus.

Segundo os dados do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Miranda do Douro foi o local do país mais frio na última madrugada com 1,5 graus negativos. Também em Trás-os-Montes a mínima caiu até aos 0,6 graus negativos e em Bragança fixou-se em -0,1ºC.

Para os próximos dias não há a indicação de temperaturas mínimas tão baixas.

O Verão de São Martinho fica marcado por céu limpo com máximas de 24 graus em Faro, 20 em Lisboa e Coimbra e 19 no Porto.