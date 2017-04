Central nuclear de Almaraz sofre paragem não programada

A central nuclear de Almaraz, em Espanha, sofreu hoje uma paragem não programada que interrompeu a alimentação elétrica do reator, denunciaram esta segunda-feira o Movimento o Movimento Ibérico Antinuclear (MIA) e a Associação Ecologistas em Ação

O controlador automático disparou e deu-se uma paragem automática no reator, adiantaram à agência Lusa os ambientalistas num comunicado divulgado hoje pela associação portuguesa Zero, que integra o MIA.

A alimentação elétrica é fundamental para manter todos os sistemas de controlo e a segurança em funcionamento, explicam as associações, adiantando que a sua interrupção leva à paragem do reator para evitar males maiores.



Segundo os ambientalistas, não é a primeira vez que esta barra de alimentação elétrica dá problemas, tendo ocorrido problemas similares em janeiro de 2016. De acordo com a ambientalista Carla Graça, "ainda não se conhece a gravidade do indicidente", mas acredita que "estarará num nível de perigosidade 1 numa escala de seis".

"Estas falhas são recorrentes", garante a ambientalista.

No passado sábado houve outro incidente no sistema elétrico de salvaguardas, desta vez na unidade II de Almaraz, que fica a cerca de cem quilómetros de Portugal.



A Central Nuclear de Almaraz, em Espanha informou que a Unidade 1 encontra-se em "situação estável" e assegurou que "todos os controlos e proteções" funcionaram corretamente.





Em comunicado, a central adianta que os funcionários estão investigar a anomalia e a realizar testes e inspeções para voltar a ligar a rede elétrica da unidade.



