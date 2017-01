Governo mantém diligências com Espanha para uma "solução equilibrada" em Almaraz

O Governo mantém "todas as diligências" com Espanha para uma "solução equilibrada" no diferendo sobre a construção do armazém de resíduos nucleares na central de Almaraz, disse esta segunda-feira em Bruxelas a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros.

No mesmo dia em que Portugal formalizou junto da Comissão Europeia a queixa anunciada na passada semana, por as autoridades espanholas não terem procedido a uma avaliação de impacto ambiental transfronteiriço antes de avançarem para a construção do armazém, Teresa Ribeiro, que participou no Conselho de Negócios Estrangeiros da União Europeia, disse estar "muito confiante" que, independentemente da queixa apresentada em Bruxelas, os dois países cheguem a um entendimento.

"Há, de facto, um diferendo. O que nós queremos é ultrapassar esse diferendo, e eu estou certa que isso acontecerá. Portugal e Espanha têm relações muito antigas, têm relações muito próximas, são dois países muito amigos. Estamos, como alguém dizia, condenados a entender-nos, e é esse o caso. Penso que se encontrará uma solução equilibrada e que corresponda aos interesses de ambos os países", declarou a secretária de Estado aos jornalistas.

