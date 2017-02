Almaraz leva Hospital de Castelo Branco a apetrechar-se de comprimidos de iodo

Questionado sobre a existência de condições por parte da ULS, para fazer face a um eventual incidente nuclear, Vieira Pires explicou à Lusa que esta unidade está integrada numa estrutura vertical da qual fazem parte a Proteção Civil, o Ministério do Ambiente e a Direção-Geral de Saúde (DGS)].



"Nós [ULS] limitamo-nos a dar os meios. Os meios que nos dizem respeito, como recursos humanos e medicação, temos" frisou.



Este responsável adiantou ainda que os comprimidos de iodo, para serem vendidos na farmácia do HAL, têm que estar registados na Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde (Infarmed).



"Já estão [comprimidos de iodo] registados desde 2015 no Infarmed", concluiu.



O presidente da Unidade Local de Saúde (ULS) de Castelo Branco disse hoje à agência Lusa que está a apetrechar o hospital local com comprimidos de iodo face ao risco de um eventual incidente nuclear na central espanhola de Almaraz."A farmácia do Hospital Amato Lusitano (HAL) já pediu e está a apetrechar-se com os comprimidos de iodo necessários, que virão de um laboratório austríaco", explicou o presidente da ULS de Castelo Branco, Vieira Pires.O Movimento Ibérico Anti-Nuclear (MIA) tinha alertado para a necessidade de se disponibilizar pastilhas de iodo à população que está a 100 quilómetros da central nuclear espanhola de Almaraz.