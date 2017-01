Portugal enviou nova carta a Espanha por causa de Almaraz

Portugal enviou uma nova carta a Espanha a insistir que o país deve ser ouvido se o executivo espanhol decidir prolongar a vida da central nuclear de Almaraz, disse esta terça-feira o ministro do Ambiente.



João Matos Fernandes está a ser ouvido na comissão parlamentar de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, sobre o tema da central de Almaraz e construção do armazém para resíduos nucleares.



Na audição, pedida pelo Partido Ecologista Os Verdes, o ministro fez a cronologia de todos os passos sobre o processo da central de Almaraz e da construção do armazém para resíduos nucleares, sem a devida avaliação do impacto ambiental transfronteiriço.









Na carta, o governo português reitera aquilo que já tinha sido transmitido a Espanha na reunião entre os ministros português do Ambiente e espanhol da Energia.



Também foi transmitido que é entendimento de Portugal que, se Espanha quiser prolongar a vida da central de Almaraz tem de fazer avaliação do impacto ambiental transfronteiriço e Portugal tem de participar no processo.



